Una navetta per collegare Verucchio e San Leo, progetto pilota in partenza ad aprile

| 08:40 - 08 Febbraio 2019

I partecipanti all’incontro preliminare del progetto.

A partire già da metà aprile, nelle due località di Verucchio e San Leo verrà attivato un progetto pilota per collegare i due borghi antichi che sorgono in collina con i parcheggi scambiatori posti sulla provinciale “Marecchia”, grazie a bus navetta messi a disposizione dei visitatori e dei turisti. Un servizio che potrà permettere a un numero maggiore di persone di visitare agevolmente i due centri storici senza dovervi accedere con l’auto (cosa peraltro non sempre facile, per problemi di sosta), ma anche eventualmente di raggiungere i parcheggi scambiatori tramite la bicicletta, grazie alla pista ciclabile che da Rimini si snoda lungo il Fiume Marecchia.

L’iniziativa, le cui modalità operative saranno perfezionate nelle prossime settimane, è stata messa a punto durante un recente incontro fra i sindaci dei due Comuni coinvolti, Stefania Sabba di Verucchio e Mauro Guerra di San Leo, il GAL Valle Marecchia e Conca, rappresentato dalla direttrice, Cinzia Dori, e Laura Schiff, della Regione Emilia-Romagna: e si sviluppa nell’ambito del progetto “Step Up - Sustainable Transport E-Planner to Upgrade the EUSAIR mobility”, finanziato all’interno del programma Interreg V-A 2014-2020 Italia-Croazia, che vede fra i partner la Regione Emilia-Romagna. All’incontro erano presenti anche i rappresentanti di Fin Project di Rimini e della coop. Eta Beta di Cervia, i due soggetti incaricati dalla Regione di seguire operativamente il progetto.

Alla base di “Step Up” c’è la capitalizzazione delle esperienze di tre progetti presentati nel precedente programma IPA sulla tematica mobilità turistica, ovvero “Tisar”, “Intermodal” e “4Pillars”.

L’obiettivo di “Step Up” è migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità delle località turistiche della costa adriatica nonché i servizi e i nodi del trasporto costiero, promuovendo la multimodalità nei territori interessati dal programma. In questo contesto, la Regione Emilia-Romagna si è sempre mossa, anche nei progetti precedenti, mettendo in stretta relazione l’aspetto trasportistico con quello turistico, e ponendo l’attenzione principalmente sulla Riviera: puntando cioè sull’intermodalità costiera come volano dello sviluppo turistico.

Dopo i vari progetti pilota sviluppati sulla costa all’interno dei progetti precedenti, con “Step Up” si è deciso di allargare il focus anche all’entroterra: scegliendo di operare per integrare l’offerta intermodale della costa con quella dell’entroterra, a partire in via sperimentale, con un’azione pilota, appunto dalla Val Marecchia. Su tale territorio infatti convergono diverse iniziative dell’Assessorato al Turismo della Regione: dalla valorizzazione dei numerosi Borghi storici dei Malatesta e Montefeltro, inseriti nel progetto nazionale Borghi Viaggio italiano, di cui l’Emilia-Romagna è capofila; alla valorizzazione del Cammino di San Francesco, che da Rimini, percorrendo tutta la Val Marecchia, raggiunge il confine con la Toscana, per poi congiungersi ad altri Cammini per arrivare a Roma.

L’iniziativa del progetto europeo Step Up è pertanto finalizzata ad agevolare ed incentivare i turisti a raggiungere i due più rappresentativi Borghi storici della Val Marecchia, per poi verificare la possibilità e modalità di una sua eventuale riproposizione ed allargamento successivo ad altre località.