Misano "scippa" a Imola il Motor Legend Festival, il cambio di location diventa un caso politico

Attualità

Misano Adriatico

| 15:38 - 07 Febbraio 2019

Ragazze ombrelline al Motor Legend Festival.

La prima edizione, nel 2018, ha portato 20.000 presenze. Il Motor Legend Festival torna dal 26 al 28 aprile 2019, ma in una nuova location: dall'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola al Misano World Circuit. L’evento si svilupperà su tre giorni: venerdì 26 aprile saranno organizzate mostre, incontri e iniziative negli oltre 70.000 mq del paddock, sabato 27 e domenica 28 aprile sarà la pista ad animarsi con i bolidi a quattro o due ruote. Il cambio di location però è diventato un caso politico in regione: il consigliere della Lega, Daniele Marchetti, che parla di "scippo" e di "ennesima disfatta per Formula Imola, società di gestione dell'autodromo e per la nuova amministrazione comunale", che, spiega Marchetti, non solo aveva celebrato il successo del Motor Legend Festival, ma aveva promesso anche un ritorno della Formula 1 nell'autodromo imolese. “Vien da domandarsi come sia possibile per una città che vanta uno storico circuito che per anni ha ospitato il Gran Premio di Formula 1, perdere tutte le kermesse motoristiche di successo", commenta amareggiato il consigliere del Carroccio.