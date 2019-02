Polizia Municipale, tre defibrillatori per le auto e agenti pronti ad usarli

Attualità

Riccione

07 Febbraio 2019

Agenti della Polizia Intercomunale con i defribillatori.

Dall’inizio del mese di febbraio 3 defibrillatori sono in dotazione ai veicoli della Polizia Intercomunale di Riccione, Coriano e Misano Adriatico. Due pattuglie di pronto intervento e una di infortunistica sono munite degli apparecchi salvavita con l’obiettivo di intervenire nell’immediatezza, aumentare la capacità e ridurre i tempi d’intervento sul territorio comunale, in caso di problematiche di carattere cardiocircolatorio. Oltre ai tre defibrillatori acquistati, sono già presenti un defibrillatore ciascuno, rispettivamente nelle sedi di Riccione e Misano Adriatico. Partita lo scorso anno, in collaborazione con la CRI, la formazione copre tutto il personale della PM. Con lezioni teoriche e pratiche con simulazione, la disponibilità del defibrillatore consentirà di diminuire il tempo dei primi soccorsi, fermo restando sia sempre necessario in caso di emergenza chiamare il Soccorso sanitario direttamente al 118.