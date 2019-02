Quasi 9 milioni di euro da Stato e Regione per l'acquisto dei mezzi del Trc

Attualità

Rimini

| 13:18 - 07 Febbraio 2019

Rendering fermata Trc in zona stazione ferroviaria di Rimini.

Prosegue il percorso che porterà all’entrata del Trasporto Rapido Costiero per la tratta Rimini – Riccione. La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con il Ministero dei Trasporti e Pmr (Patrimonio Mobilità della Provincia di Rimini) in qualità di soggetto attuatore per la regolazione del finanziamento statale assegnato all’amministrazione comunale per l’acquisto dei mezzi che andranno a servire il Trasporto Rapido Costiero. Si tratta di risorse pari a 8.850.000 euro che, attraverso una seconda convenzione tra Comune e Pmr, saranno destinati alla fornitura dei nove nuovi filobus di ultima generazione (Exqui.City18T). Sono mezzi a trazione interamente elettrica (full-electric) e quindi a emissioni zero di tipo bimodale con batterie e con predisposizione per l’installazione dei componenti per la realizzazione del sistema di guida assistito del tipo ottico. Le risorse del Ministero saranno integrate dal finanziamento della Regione Emilia Romagna a favore di PMR per circa 2,7 milioni di euro.



“Continua il percorso per rispettare i tempi di entrata in funzione, fissati per l’anno in corso di un servizio che andrà a modificare radicalmente il sistema di mobilità urbano e le abitudini negli spostamenti dei cittadini – sottolinea l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni – Un sistema di collegamento funzionale, moderno ed ecologico ormai prossimo a diventare realtà al servizio dei cittadini e dei city users”.