Donazione della Crove Verde di Novafeltria alla scuola materna di Ponte Messa

Attualità

Pennabilli

| 12:16 - 07 Febbraio 2019

I bimbi dell'asilo di Ponte Messa con i ragazzi della Croce Verde di Novafeltria.

Mercoledì mattina la Croce Verde di Novafeltria ha donato 48 sedie per bambini alla Scuola Materna di Ponte Messa. Presenti alla consegna il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, il dirigente scolastico Paola Mancini e il direttore amministrativo dell’Istituto Comprensivo di Pennabilli Luisa Paci. Afferma il sindaco Giannini: “Era diverso tempo che si era resa necessaria la sostituzione delle vecchie e carenti sedie, ma le esigue risorse comunali, tanto più in chiusura dell’anno finanziario 2018, e le difficoltà economiche dell’Istituto Comprensivo, non permettevano un rapido intervento. L’amministrazione comunale ha pensato così a uno sponsor e ha trovato immediato riscontro nella Cooperativa Croce Verde di Novafeltria che è immancabilmente attenta alle problematiche di tutto il territorio soprattutto per quanto riguarda il sociale e le esigenze dei nostri giovani, dalle scuole allo sport. Esprimo la mia gratitudine a tutto il personale della Croce Verde e in particolar modo al suo Presidente Luciano Ceccarelli”.