Giallo a Santarcangelo: trovato morto nella sua abitazione. Ci sono tracce di sangue

Santarcangelo di Romagna

| 11:13 - 07 Febbraio 2019

Carabinieri davanti ad una abitazione, foto di repertorio.

E' giallo a Santarcangelo di Romagna sulla morte di un 40enne di nazionalità ucraina, il cui corpo senza vita è stato trovato, nella mattinata di giovedì, nella sua abitazione di via Serravalle a Santarcangelo di Romagna. L'appartamento è stato passato al setaccio dai Carabinieri per trovare degli elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo, che lavora nel settore edilizio, e per scoprire le cause della morte. Sono state trovate tracce di sangue, ma non elementi che possano ricondurre a un accoltellamento, né sono state rilevate tracce di spari. A dare l'allarme è stato, intorno alle 9.30, il coinquilino di nazionalità pakistana: l'uomo ha allertato i parenti, che hanno chiamato il personale del 118. Al momento nessuna ipotesi è esclusa da parte degli inquirenti.