Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 07:32 - 07 Febbraio 2019

Auto Fiamme Gialle.

Non emette scontrini fiscali, rosticceria chiusa per tre giorni. E' successo a Santarcangelo. Mercoledì mattina la Finanza ha fatto visita al negozio. Come riporta la stampa locale, la rosticceria non avrebbe emesso gli scontrini in cinque occasioni nell'arco degli ultimi cinque anni. Le violazioni accertate e precedentemente sanzionate, hanno portato alla temporanea chiusura.