Maiolo, frana in località Boscara: la soluzione è un muro da 130mila euro

Attualità

Maiolo

| 17:44 - 06 Febbraio 2019

Dissesto sulla carreggiata stradale.

A seguito delle forti piogge e delle nevicate dell'inverno 2018, in località “Boscara” nel Comune di Maiolo si era generato un movimento franoso che aveva interessato la strada provocando forti danni all’integrità della sede stradale e della scarpata di valle, tanto che era stato istituito il senso unico alternato. Grazie ad un finanziamento di 130 mila euro proveniente dal Piano regionale di interventi urgenti di protezione civile per gli eventi atmosferici del periodo 2 febbraio - 19 marzo 2018, è stato predisposto dall’Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini un progetto per la realizzazione di un’opera di contenimento in cemento armato necessaria per poter contenere la scarpata stradale e la porzione di strada crollata. L’opera strutturale ha un fronte di circa 18 metri ed è costituita da un muro alto 3 metri e di spessore 30 cm. Si interverrà anche sulla regimazione delle acque, mediante drenaggi, sistemi di raccolta e di smaltimento.