Morcianolonga: il freddo non ferma l’esercito dei runner

Sport

Morciano

| 17:20 - 06 Febbraio 2019

La partenza della gara.

Un esercito composto da ben 778 runner ha preso d’assalto, domenica scorsa, le strade del centro in occasione della 13esima edizione della ‘Morcianolonga’: evento all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà promosso, come di consueto, dal Leo Club Valle Del Conca. In crescita, rispetto all’anno scorso, il numero dei partecipanti, i quali non si sono fatti intimidire nemmeno da un meteo incerto fino a poche ore prima. Pubblichiamo, di seguito, i risultati della competizione che si è snodata lungo due percorsi, uno da 10 km e uno da 4 km.



Percorso lungo 10 km Uomo:

1° Michele Agostini 33:44

2° Andrea Biondi 34:43

3° Tombini Sergio 34:52

Percorso lungo 10 km Donna

1^ Luana Leardini 42:21

2^ Chiara Mainardi 42:56

3^ Penelope Crostelli 44:05



Percorso breve 4 km Uomo

1° Renzo Vanzolini

2° Diego Giulianelli

3° Simone Zamperini

Percorso breve 4 km Donna

1^ Alessia Bilancioni

2^ Sara Becchino

3^ Gloria Santucci



Classifica squadre per numerosità di partecipanti:

1^ ASD Taverna

2^ Avis Aido Urbino

3^ Arcus



I proventi dell'evento verranno destinati all’istituto superiore Gobetti-De Gasperi per il progetto di rinnovamento dell'offerta formativa e delle attrezzature. Da parte del Leo Club un ringraziamento a tutti i volontari delle associazioni che “hanno collaborato con noi in questa giornata: ANC Valconca, Guardie Ecozoofile, Centro Sociale Mercurio, Croce Blu e Lions Club Morciano-Valle del Conca”. Grazie anche “all'amministrazione comunale tutta: sindaco, vicesindaco, assessori, cantonieri, polizia municipale e impiegati comunali per la disponibilità e la collaborazione. Infine, ringraziamo tutti i commercianti che hanno deciso di aderire a questo progetto con generosità, Morciano è un paese fatto di piccoli commercianti che mettono ogni giorno tanta passione nelle loro attività commerciali, tutta questa passione trasmette colore e creatività anche alla Morcianolonga”.