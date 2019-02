Ex segretario Cgil Graziano Urbinati nuovo presidente di Federconsumatori

Attualità

| 16:13 - 06 Febbraio 2019

Federconsumatori Rimini.

Il Consiglio Direttivo di Federconsumatori Rimini, che si è tenuto martedì 5 febbraio alla presenza del Presidente Regionale Marcello Santarelli e del Segretario Confederale della Cgil di Rimini Isabella Pavolucci , ha eletto il nuovo presidente Provinciale in sostituzione del dimissionario Enrico Pecorari. Graziano Urbinati, 59 anni, con alle spalle diverse esperienze lavorative, ex dipendente Scm, è stato delegato sindacale e ha poi ricoperto vari incarichi Provinciali fra i quali quelli di Segretario Generale Fiom-Cgil e Segretario Generale Cgil.

Oltre ai ringraziamenti per il lavoro svolto dal Presidente uscente, nell'occasione Graziano Urbinati ha voluto sottolineare l'importanza del ruolo dei consumatori in una fase di rapidi e profondi mutamenti che la società digitale impone. "Occorre la tutela dei consumatori della nostra provincia , intervenire sul mercato, sui prezzi , sulle tariffe, sull'accesso ai servizi, tutelare il risparmio e la salute, fermare il consumo del suolo e riqualificare le aree urbane, queste saranno le priorità che verranno esercitate con una confronto diffuso e e con la tutela individuale presso la rete degli sportelli provinciali di Federconsumatori", si legge in una nota di Federconsumatori.