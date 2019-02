Lavori alla scuola di Canonica, nuovi punti luce: il punto sugli interventi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:35 - 06 Febbraio 2019

Cantiere alla scuola di Canonica.

Il cantiere in corso della nuova scuola dell’infanzia, il parcheggio al centro sportivo, i nuovi punti luce e il ponticello di Montalbano completamente risistemato: sono questi alcuni degli argomenti discussi ieri sera (martedì 5 febbraio) a Canonica nella prima delle cinque serate di confronto della Giunta comunale con i residenti delle frazioni. Almeno una cinquantina i presenti tra gli abitanti di Canonica, Montalbano, Stradone e Ciola, dai quali sono giunte diverse indicazioni sui problemi del traffico lungo via Provinciale Uso (Stradone), sulla pulizia dei fossi e sulla sistemazione delle strade vicinali.



Nel suo intervento di apertura, il sindaco Alice Parma ha sottolineato che l’investimento più importante dell’intero mandato amministrativo – pari a circa un milione e mezzo di euro – è stato fatto proprio a Canonica, con la nuova scuola dell’infanzia i cui lavori sono iniziati da qualche mese. “La decisione di riportare qui i cinquanta bambini che attualmente frequentano la scuola intercomunale di Camerano è una scelta forte, perché attorno ad essa e allo spazio civico che ospiterà si potrà ritrovare l’intera comunità. In questo senso abbiamo anche favorito attraverso incentivi fiscali l’apertura di nuovi locali e bar, mentre il centro sportivo è stato migliorato con l’intervento di riqualificazione del campo di calcetto. Si tratta di servizi importanti che avremmo voluto arricchire con una nuova farmacia – ha aggiunto il sindaco – ma al momento il bando per l’apertura di una nuova sede non ha trovato riscontro”.



L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Sacchetti ha invece evidenziato gli interventi sulla viabilità, a partire dai lavori per il rifacimento del ponticello in via Montalbano dove è stato adeguato anche il canale consortile. Diverse le vie comunali e vicinali oggetto di manutenzione, mentre per quanto riguarda l’illuminazione pubblica sono stati portati a termine alcuni interventi puntuali. Se la sperimentazione dei Velo ok lungo via Provinciale Uso come deterrente per contrastare il superamento dei limiti di velocità può essere ulteriormente ampliata, per l’assessore Sacchetti l’entità raggiunta dal problema del traffico pesante impone invece l’apertura di una nuova fase di confronto con la Provincia di Rimini.



I prossimi incontri della Giunta comunale sul bilancio 2019 e i lavori pubblici sono in programma giovedì 7 febbraio alle ore 21 al Caffè di San Michele per gli abitanti della frazione e venerdì 8 febbraio (sempre ore 21) al bar Tre Stelle con i residenti di San Martino dei Mulini.