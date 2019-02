Judo Riccione, tre pre agoniste salgono sul gradino più alto del podio

Sport

Riccione

| 15:30 - 06 Febbraio 2019

Podio Csen a Capriate in provincia di Bergamo.

Dopo un lungo viaggio fino a Capriate, a pochi chilometri da Bergamo, i cinque giovanissimi atleti della sezione Judo della Polisportiva Riccione hanno partecipato al 5° Torneo Giovanile Csen “Kodokan Judo e Botokukai”, valevole come gara di circuito nazionale e lombardo dello Csen.

Tre le giovani pre-agoniste che hanno superato tutti i loro incontri meritando il gradino più alto del podio: Sofia Longo, Anita Celli e Viola Bertozzi. Tutte e tre sono giovani promesse del judo riccionese che si stanno facendo strade in diverse manifestazioni di livello regionale e nazionale.

Fra gli agonisti hanno partecipato alla gara Rita Bertozzi e Alessandro Puglia. Rita, classe 2007, alla sua seconda esperienza agonistica, ha gareggiato in una categoria di peso superiore alla sua e nonostante questo con un combattimento vinto e due persi ha meritato il secondo posto. Alessandro, classe 2005, alla sua primissima gara dopo soli tre mesi di judo, con un incontro vinto e uno perso ha conquistato il gradino più basso del podio fra altri coetanei molto più esperti.

“Questi ragazzini sono un vero fiore all’occhiello del nostro gruppo - dicono i tecnici della sezione judo della Polisportiva Riccione -. Si impegnano moltissimo, seguono i nostri consigli e alle spalle hanno famiglie meravigliose che sostengono il lavoro che facciamo. Per i pre-agonisti queste sono manifestazioni utili a cambiare ambiente e a trovare sempre stimoli nuovi, mentre per i giovani agonisti come Rita e Alessandro sono un buon modo per iniziare un progressivo cammino nel mondo dell’agonismo. La strada più difficile è quella che porta i risultati migliori e questi ragazzi sembra l’abbiano compreso, così come le loro famigle che li sostengono nel modo giusto per la loro crescita sportiva e non solo”.