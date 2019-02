No agli sprechi alimentari, a San Giovanni si studia un progetto per coinvolgere le famiglie

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:15 - 06 Febbraio 2019

Comitato mensa San Giovanni in Marignano in riunione con il vicesindaco Michela Bertuccioli.

Martedì 5 Febbraio è stata celebrata la giornata nazionale contro lo spreco alimentare, nell'ambito della quale si propongono iniziative di prevenzione per contrastare il fenomeno dello sperpero di cibo in tutta Italia.

Essa è stata istituita nel 2014 dal Ministero dell’ambiente in collaborazione con la campagna "Spreco zero" e l’università di Bologna Distal.

Nel Comune di San Giovanni in Marignano, il comitato mensa si è incontrato nel pomeriggio per proseguire nel suo impegno nel progetto che coinvolgerà le famiglie marignanesi nei prossimi mesi.

L'esperienza che sarà proposta, attraverso la collaborazione tra amministrazione Morelli, comitato mensa, Istituto Comprensivo Statale, associazione Scuolinfesta e ditta Camst, mira a creare una maggiore consapevolezza e conoscenza dei comportamenti familiari legati all'uso e consumo degli alimenti.

Si tratterà di un vero percorso partecipativo del quale l'amministrazione comunale ringrazia la preziosa collaborazione di tutte le realtà coinvolte.