Dany Riccione, come all’andata è fatale l’over-time contro il Basket Imola (91-82 d1ts)

| 14:50 - 06 Febbraio 2019

La squadra 2018-2019 Dany Riccione.

Come nella gara di andata. Alla Dany Riccione risulta ancora fatale l’over-time contro l’International Basket Imola in quello che rappresentava un autentico crocevia sulla via che porta alla salvezza (91-82 dopo un tempo supplementare). Una vittoria in casa degli imolesi avrebbe certamente reso più in discesa il cammino dei ragazzi di coach Maurizio Ferro, ora invece raggiunti al penultimo posto dall’International. E pensare che dopo il primo tempo, quella vittoria sembrava davvero in tasca con i Dolphins autori di uno splendido secondo quarto e al riposo sul +11 (28-39). Posta in palio alta, partenza contratta da entrambe le parti, si sbaglia tanto e si segna poco (15-16). Ma è nel secondo periodo che la Dany (tra le cui fila spiccano gli 8 rimbalzi e i 5 recuperi di Bianchi) innesta una marcia superiore e piazza un parziale di 23-13 che sembra poter dare al match l’impronta definitiva. Invece non è così. Imola si ricompatta e al rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia della partita rimontando punto su punto fino a chiudere il terzo quarto sotto di 3 e completare la rimonta in un appassionante ultimo quarto che rimanda il verdetto all’over-time (76-76). Duro colpo per i Dolphins che avevano a lungo assaporato la vittoria e una volta vistasela sfuggire nei tempi regolamentari, al supplementare non c’è più storia. Imola è gasata e va a vincere addirittura di 9 punti agganciando Riccione in classifica ma vantando a questo punto il vantaggio nello scontro diretto. Nel complesso i biancazzurri non sono andati affatto male al tiro dal campo (50% da due e 33% da tre con Medde sugli scudi) ma hanno lasciato un’autentica fortuna dalla lunetta (ben 11 errori ai liberi). Sabato si torna sul parquet amico di via Forlimpopoli per affrontare la formazione bolognese dei Giardini Margherita (ore 21).



Curti International Imola-Dany Dolphins Riccione 91-82 d1ts

Curti Imola: Poli 7, Ravaglia 18, Verde 17, Wiltshire 11, Ricci Lucchi 15, Spinosa, Poloni 2, Dirella 4, Canovi 12, Alberti, Franzoni. All. Santi

Dany Riccione: Cruz 10, Diagne, Medde 17, Pierucci 3, Amadori 15, Chistè 9, Bianchi 7, Serafini ne, Mazzotti 13, Stefani 8. All. Ferro

Arbitri: Baldini e Monti di Forlì

Parziali: 15-16, 28-39, 51-54, 76-76