Centro Karate Riccione, bronzo ai Campionati Italiani di Kata Fijlkam per Aurora Serenelli

Sport

Riccione

| 14:40 - 06 Febbraio 2019

Aurora Serenelli sul podio del Campionati Italiani Esoedienti.

Straordinario risultato conquistato da Aurora Serenelli ai Campionati Italiani Fijlkam di Kata che si sono tenuti ad Asti. Per Aurora si trattava dell’esordio nella competizione più importante a livello nazionale. Partita con tanto entusiasmo e allenata scrupolosamente dal direttore tecnico Riccardo Salvatori, l’atleta del Centro Karate Riccione era pronta per “fare esperienza”, in quanto consapevole di incontrare atlete di due anni più grandi.

Come dice il detto però, l’appetito vien mangiando. Superato lo scoglio iniziale, che per l’emozione rappresentava una incognita indefinita, Aurora si è caricata a mille. Libera dal pensiero che le aveva fatto trascorrere notti insonne, si è riversata sul tatami come un ciclone estivo. Fredda, determinata, rapida e potente ha superato anche il secondo e terzo turno, fermandosi al quarto contro la campionessa italiana uscente.

Per niente scoraggiata, Aurora ha atteso il momento del ripescaggio dove l’attendeva il sogno del terzo posto. La tensione dei genitori al seguito sugli spalti era tangibile, ma la grinta e la determinazione dell’atleta riccionese non ha lasciato scampo all’avversaria e per Aurora il sogno è diventato realtà. Bronzo ai Campionati Italiani di Kata Fijlkam categoria Esordienti. Del Centro Karate Riccione ad Asti, con Aurora c’era anche Maria Marconi che si è ben comportata. Dopo un inizio difficile dove l’emozione dell’esordio ha avuto il sopravvento, Maria ha chiuso con un positivo 9° posto. L’atleta del CKR avrà l'occasione di mostrare appieno il suo indiscusso talento nelle prossime gare.