Sindaco di Bellaria a Radio Monte Carlo per promuovere gli eventi di Sant'Apollonia

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:24 - 06 Febbraio 2019

Il sindaco di Bellaria Enzo Ceccarelli.

Il Sindaco Enzo Ceccarelli nella mattinata di venerdì sarà ospite di “Primo Mattino”, programma di Radio Monte Carlo (Gruppo Mediaset) condotto dal Caporedattore Claudio Micalizio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 5.00 alle 7.00. Il primo cittadino di Bellaria Igea Marina, in particolare, interverrà nella rubrica di Rossella Iannone in onda ogni venerdì alle 6.48, nella quale la giornalista segnala gli eventi più importanti del fine settimana a livello nazionale, divisi per Nord, Centro e Sud: appuntamento seguitissimo con una media di oltre due milioni di radio ascoltatori. Il Sindaco Ceccarelli parlerà delle celebrazioni della santa patrona, Sant’Apollonia, e delle altre occasioni di festa previste in questo mese di febbraio, dal weekend dedicato al San Valentino alla serata di gala che incoronerà il Premio Panzini 2019.