Completamente nudo vaga per la Piazza tra lo stupore dei passanti

Cronaca

Novafeltria

| 12:57 - 06 Febbraio 2019

Uomo tutto nudo corre in piazza a Novafeltria.

Ha sfidato la temperatura rigida, di poco superiore allo zero, per una passeggiata adamitica in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria, tra gli sguardi attoniti di negozianti e passanti. Mercoledì mattina, poco prima delle 9, un cinquantenne di Pennabilli si è denudato, appoggiando i suoi vestiti nei pressi della fontana, iniziando a correre come mamma lo ha fatto, senza scarpe. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali, la Polizia Municipale e il personale del 118, ma l'uomo, senza fare una piega, si è rivestito, prima di essere trasportato per accertamenti all'ospedale "Sacra Famiglia". Ignoti i motivi del gesto.