In casa quasi un etto e mezzo di droga, in manette 48enne di Gabicce

Cronaca

Cattolica

| 12:50 - 06 Febbraio 2019

Sequestro di droga da parte dei Carabinieri (foto di repertorio).

Martedì pomeriggio i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato S.A., 48enne di Gabicce, responsabile del furto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari stavano indagando da giorni sull'uomo, sospettando una sua implicazione in attività di spaccio. Dopo un'attività di osservazione, è scattata la perquisizione personale e domiciliare. L'uomo è stato trovato in possesso di un etto e 36 grammi di stupefacente, tra hashish e marijuana. Nella sua abitazione anche il materiale per il confezionamento dello stupefacente.