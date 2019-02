Pedinamenti continui e minacce all'ex compagno, arrestata donna stalker

Cronaca

Cattolica

| 12:42 - 06 Febbraio 2019

Stalking (foto di repertorio).

Una 40enne ucraina è finita in manette per atti persecutori nei confronti del suo ex convivente. La donna è stata arrestata martedì a Cattolica dai Carabinieri, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Rimini. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la 40enne, terminata la relazione con il suo compagno, ha iniziato a perseguitarlo, mettendo in atto pedinamenti e non risparmiando all'uomo delle minacce. La donna è ora reclusa in carcere a Forlì, a disposizione dell'autorità giudiziaria.