Volley serie C San Marino, gli impegni delle squadre del Titano

Sport

Repubblica San Marino

| 11:16 - 06 Febbraio 2019

Sara Pasolini.

Serie C maschile. Sabato la Titan Services viaggia fino a Carpi con l’obiettivo di conservare la prima piazza del girone, attualmente in comproprietà con l’Atlas Ravenna. Trasferta complicata, secondo coach Stefano Mascetti: “Carpi non ha una classifica bellissima ma ha una buona squadra. Ha vinto al tie-break a Bellaria e, con l’eccezione della partita con il Sassuolo, nella quale mancava il primo palleggiatore, se l’è sempre giocata con le più forti del girone. E’ una squadra che verrà fuori in questa ultima parte di campionato. I miei ragazzi sanno che non sarà facile”. Salterà la trasferta l’opposto Di Michele, colpito da un lutto familiare.

CLASSIFICA. Conad Atlas Ravenna 30, Titan Services 30, Plastorgomma Sassuolo 29, Cesena 26, Hipix Modena 22, Dinamo Bellaria 22, Pagnoni Marignano 18, Carpi 13, Consar Ravenna 11, Spem Faenza 8, Foris Index Conselice 4, Cesenatico 3.

PROSSIMO TURNO (13^ giornata). Sabato 9 febbraio ore 19.30 a Carpi: Carpi - Titan Services.

Serie C femminile. La partita di sabato prossimo al Pala Casadei è di quelle importanti in chiave salvezza. Il Molinella ha sette punti in più della Banca di San Marino ed è una delle squadre (assieme al Bellaria e al Pontevecchio) che le le titane debbono tenere nel mirino se vogliono conservare la categoria. All’andata finì 3 a 1 per le bolognesi, dopo che Parenti & Co. si erano imposte nel primo set. “La partita è importantissima e dobbiamo fare il massimo: è un match da vincere attraverso il gioco e una bella prestazione.– Non si nasconde coach Stefano Sarti. - Loro hanno perso le ultime tre partite e quindi qualche problemino lo devono avere ed è anche vero che fuori casa non fanno tanti punti. Hanno, però, battuto il Castenaso, non proprio l’ultima della classe. La possiamo portare a casa se lottiamo su ogni palla”.

CLASSIFICA. Fenix Faenza 32, La Greppia Cervia 28, Teodora Ravenna 27, Castenaso 26, Retina Cattolica 25, Claus Forlì 23, Libertas Massavolley 23, Flamigni San Martino 17, Pontevecchio Bologna 14, Gut Chemical Bellaria 14, Maccagni Molinella 14, Banca di San Marino 7, Rubicone In Volley 2.

PROSSIMO TURNO (15^ giornata). Sabato 9 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Maccagni Molinella.