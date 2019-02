Nuoto, Master Garden Rimini fanno incetta di medaglie ai campionati regionali

Sport

Rimini

| 10:03 - 06 Febbraio 2019

Atlete Garden Nuoto.

Prova di grande forza per i Master Garden con ben 19 medaglie nella prima giornata dei Campionati Regionali andata in scena a Bologna domenica 4 febbraio nell’impianto olimpionico dello stadio

Doppio oro per Fabio Bernardi nei 50 delfino m60 in 30"68 (record sociale) e 200 dorso in 3'03"62 (record sociale), Domenico Olivieri nei 50 delfino m80 in 1'07"38 e nei 200 dorso in 5'35"60 (record sociale) e per Pierfranco Agrestini m75 nei 200 stile libero in 4'32"12 e nei 200 rana in 5'36"62.

Un oro ciascuno per i fratelli Boga con Raffaella prima nei 50 dorso m45 in 38"93 e Davide nei 50 dorso m50 32"85 (record sociale); Renzo Bacchini 100 rana m60 in 1'27"50 (record sociale). Un oro anche negli 800 stile libero con Clelia Bartolomei m30 in 10'27"05 (record sociale), Massimiliano Massa m50 in 10'57"94 e Giuseppe Fantini m80 18'10"65 (record sociale); ottimo pure Filiberto Bonduà nei 200 rana m80 in 6'15"20.

Ancora podi, questa volta d’argento e tutti negli 800 per Danila Fabbri m25 in 10'25"22 (record sociale), Susanna Rinaldini m30 in 11'06"70, e Gianfranco Briamo m65 in 18'09"27 (record sociale).

Alla loro prima medaglia da master Andrea Calise bronzo nei 50 dorso m35 in 41"24 e Massimo Matteoni nei 50 dorso m 70 in 1'19"66 (record sociale).

Seconda giornata di gare (sulle tre in programma) domenica 17 febbraio sempre a Bologna.