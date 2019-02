Rimini Calcio, il ds Pietro Tamai: 'Il mercato è finito: non ci saranno altri arrivi'

Sport

Rimini

| 22:17 - 05 Febbraio 2019

L'attaccante Gianmarco Piccioni assieme al ds Pietro Tamai.

“La campagna acquisti del Rimini è chiusa”. Il ds del Rimini Pietro Tamai esclude altri interventi sul mercato degli svincolati. E' stata proposto Giulio Sanseverino, un centrocampista offensivo classe 1994, svincolatosi dalla Pro Piacenza, ma nel ruolo il club biancorosso ha già Candido e Cicarevic. Inutile fare altri investimenti: la rosa è già abbondante. Discorso diverso se ci fosse stata qualche altra uscita, ma visto che così non è stato si resta così. Lo stesso Badjie probabilmente resterà nei ranghi e potrebbe tornare utile visto che in mezzo al campo con l'infortunio di Danso non c'è tanto da ballare. Ora la rosa è di 26 giocatori (compresi i tre portieri ed escludendo l'infortunato Danso).

RECUPERO Per quanto riguarda il recupero con la Ternana la data del 19 febbraio è legata al risultato del recuero della partita di Coppa Italia tra Viterbese e Ternana di mercoledì. Se i rossoverdi passassero il turno, il 19 sarebbero impegnati in Coppa Italia per cui la data di Rimini dovrà essere un'altra. Se, invece, la Ternana uscirà di scena la data del 19 febbraio sarà disponibile per il recupero di campionato.

MERCATO Il Fano ha ingaggiato Christian Maldini, centrale di difesa classe 96’, figlio di Paolo, cresciuto nel settore giovanile dell’A.C.Milan. Nella stagione 2016/2017 passa alla Reggiana che lo gira in prestito all’Hamrum Spartans nella premier league maltese per poi terminare l’annata in serie D con la Pro Sesto. Dopo aver militato lo scorso anno in serie C con il Racing Fondi ha iniziato questa stagione con la maglia del Pro Piacenza 1919 dove ha collezionato 10 presenze.