L'attaccante del Rimini Scott Arlotti salterà la trasferta di Teramo. L'infortunio al ginocchio sinistro, patito alla vigilia della partita contro l'Albinoleffe, non è grave. La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto il capitano del Rimini ha dato, infatti, esito negativo. L'arto però è gonfio in seguito alla botta subita e per questo lo staff medico ha prescritto al giocatore una settimana di stop prima della ripresa.