"Vogliamo riportarlo agli antichi fasti", riapre il 12 febbraio lo storico Lord Nelson

| 07:15 - 10 Febbraio 2019

Il Lord Nelson, storico pub di viale Regina Elena, riaprirà il 12 febbraio, dopo uno stop di qualche settimana per lo svolgimento di alcuni lavori di ristrutturazione. "Vogliamo riportare il Lord Nelson al centro dell'intrattenimento della zona del lungomare, riportarlo ai fasti di un tempo", spiega Filippo Castagnini, che dal 14 dicembre è il titolare del locale assieme al cognato, Gilberto "Gibo" Melucci, tra le eccellenze dell'imprenditoria riminese (gestisce il 365 in centro storico): "Gibo cercava un locale estivo, per completare la sua attività, ma durante un aperitivo abbiamo avuto l'idea di prendere il Lord Nelson". Un pub che ha vissuto decenni di grande splendore, sotto la gestione di Enzo Montemaggi, purtroppo ammalatosi nel 2015 e scomparso un anno dopo. Il Lord Nelson ha conosciuto un periodo di declino, ma questo non ha spaventato i nuovi proprietari, "in sella" dal 14 dicembre. L'obiettivo è ripopolare il pub di clienti, tra riminesi e turisti, anche per evitare che la zona, spesso al centro della cronaca, diventi di notte una terra di nessuno. "Abbiamo potenziato la cucina, con la pizzeria artigianale a cura di mio nipote Andrea Bertozzi, che fa parte della nazionale italiana dei pizzaioli, abbiamo fatto una convenzione con alberghi che non fanno ristorazione e Bed&Breakfast, i loro ospiti da noi hanno degli sconti", evidenza Filippo Castagnini. C'è il ritorno dello storico vocalist del Lord Nelson, Mauro Moroni, protagonista del karaoke. Ma la nuova proprietà ha investito anche sulla sicurezza, affidandosi al gruppo di security "Sgs" di Massimo "Macho" Affronte. Compreso il personale addetto alla sicurezza (Ezio e Mirco), sono sette i dipendenti, ma la proprietà non esclude future nuove assunzioni.