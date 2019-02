Cattolica, in rete i primi 30 mesi di amministrazione Gennari

Attualità

Cattolica

| 16:37 - 05 Febbraio 2019

Il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

Da oggi sono visualizzabili anche online le slides della relazione di metà mandato dell’“Amministrazione Gennari”, un vero e proprio “book” che presenta in sintesi alcune delle azioni dei primi due anni e mezzo. Dopo la recente presentazione alla cittadinanza al Salone Snaporaz, tramite il portale del Comune e la pagina Facebook chiunque potrà sfogliare i 24 capitoli che evidenziano i vari temi tramite un breve titolo ed una succinta descrizione, supportati quando opportuno da alcune tabelle esplicative. Per brevità e sintesi, si tratta di una relazione che non può essere esaustiva di quanto viene svolto dalla macchina amministrativa quotidianamente. Non vuole essere un surrogato della relazione di fine mandato, ma cerca comunque di porre l’attenzione su le azioni discrezionali attuate dall’insediamento ad oggi.

“È importante guardare a quello che si è fatto – ha commentato il Sindaco Mariano Gennari - perché ci riteniamo dipendenti della nostra gente e quindi era giusto fare una relazione al Consiglio di amministrazione della città composto appunto dai miei concittadini. Nell’operato amministrativo, che giornalmente conta decine di azioni e decisioni da prendere, ho cercato di farmi guidare dal buon senso, dal grande amore che nutro per Cattolica, dal rispetto profondo per il ruolo che rivesto e per i cittadini che rappresento, dall’impegno di essere il Sindaco di tutti anche di chi non mi ha votato e dalla volontà di agire in linea con i principi del MoVimento. Nulla è perfetto tutto è perfettibile, attraverso questa relazione ho avuto l’onere e onore di rappresentare quanto fatto fino ad ora dalla nostra squadra, ma il meglio deve ancora venire...”.