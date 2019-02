Truffe su vendite online, in un caso compra tavola da surf, la paga ma non la riceve

Cronaca

Rimini

| 16:04 - 05 Febbraio 2019

Acquisti online con carta di credito, foto di repertorio.

I responsabili di due truffe on-line a danno di cittadini riminesi sono stati individuati e denunciati dalla Polizia di Rimini: si tratta di una donna e di un uomo. La prima ha pubblicato un'inserzione online mettendo in vendita un telefono cellulare. L'acquirente, dopo aver completato l'acquisto attraverso una carta prepagata, ha ricevuto un dispositivo non funzionante, non originale, e sono stati vani i tentativi di contattare la venditrice per la restituzione della merce. La seconda truffa ha avuto per oggetto una tavola da surf. L'acquirente l'ha regolarmente pagata, senza mai riceverla.