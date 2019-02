Vende online occhiali per 5000 euro. Va in banca: assegno è ok, ma è una truffa

Cronaca

Rimini

| 15:44 - 05 Febbraio 2019

Assegno, foto di repertorio.

Sono diversi i casi di truffa on-line, riscontrati a Rimini, nei quali il truffato è il venditore. L'ultimo caso - il responsabile è stato scoperto e denunciato - riguarda una fornitura di montature per occhiali da vista e da sole, per un importo complessivo di 5000 euro. Il venditore ha ricevuto in spedizione un assegno per il pagamento, ma al momento di riscuotere i soldi in banca ha avuto l'amara sorpresa: l'assegno era privo di copertura, in quanto legato a un conto corrente chiuso. Vano il tentativo del truffato di recuperare la merce presso il locale dove era stata consegnata; il locale infatti risultava chiuso.