Rimini Calcio, alla vigilia della sfida il Teramo si rinforza col difensore Armeno

Sport

Rimini

| 12:41 - 05 Febbraio 2019

Germano Armeno con la maglia del Novara (foto dal sito del Novara Calcio).

Alla vigilia della sfida contro il Rimini a Teramo arriva Gennaro Armeno, terzino sinistro classe ’94, svincolato, ex Novara. Ha 25 anni, è originario di Pozzuoli. Il giocatore andrà a rinforzare il reparto arretrato considerando l’infortunio di Celli e il mancato arrivo di Madrigali della Lucchese. Armeno è stato già un giocatore del tecnico Maurizi che lo ha avuto l’anno scorso nella Reggina (17 presenze). Ha giocato per anni in C nell'Ischia e al Matera.

L'arbitro del match Teramo-rimini di sabato è Marco Monaldi di Macerata (De Chirico-Camilli)