Ripascimento della spiaggia, 19mila metri cubi di nuova sabbia a Riccione

| 12:10 - 05 Febbraio 2019

Ripascimento spiaggia Riccione.

Sono iniziati martedì mattina, dalla zona sud di Riccione ai confini con Misano Adriatico, i lavori di ripascimento dell’arenile. Con l’apporto di circa 19.000 metri cubi di nuova sabbia si avrà la possibilità di avere a disposizione una spiaggia più ampia per i turisti e gli operatori balneari.

Dai primi camion verranno sbancati 4.000 metri cubi, cui faranno seguito, negli step successivi, quantitativi diversi, pari a ulteriori 3 - 4.000 e 5.000 metri cubi. Si tratta di un massiccia iniezione di sabbia per la zona sud, frequentemente soggetta a fenomeni erosivi. I restanti 6-7.000 metri di sabbia fungeranno da scorta per essere impiegati in eventuali interventi di ricarica o di emergenza degli stabilimenti balneari durante l’estate.

“A seguito del proficuo incontro avuto le scorse settimane con i responsabili dei Servizi tecnici di difesa della costa della Regione – afferma l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi – quest’anno abbiamo il doppio della sabbia utilizzata per la difesa della costa rispetto allo scorso anno. Entro Pasqua la spiaggia verrà rimpinguata e allungata, così da garantire la migliore fruizione possibile con l’arrivo delle temperature più miti e della bella stagione. Medesima attenzione per la zona nord del porto canale che verrà interessata dai lavori di stesura della sabbia prelevata dal sabbiodotto all’imboccatura del porto canale e adeguatamente ridistribuita. In questo modo anche le zone più soggette ai fenomeni di mareggiata saranno preventivamente rafforzate, a favore delle attività economiche interessate quali bar, ristoranti, alberghi e bagnini. Mi piace sottolineare che è iniziato un percorso programmatico, con monitoraggi periodici e interventi inseriti in una logica più ampia, attraverso cospicui lavori di riqualificazione: a fine estate sono previsti interventi sui sacchi di sabbia delle barriere sommerse e, durante tutto l’anno, prosegue e si amplia il progetto dei moduli sommersi Wmesh”.