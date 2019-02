Controlli in borghese per la Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 10:47 - 05 Febbraio 2019

Polizia municipale.

Durante l'ultimo fine settimana, la Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina ha svolto un controllo straordinario del territorio, condotto in abiti civili e con finalità di tutela e salvaguardia.

L'attività ha portato al controllo di circa venti persone. Di queste, due sono state denunciate per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente, mentre una terza è stata segnalata all'autorità come assuntore di sostanze stupefacenti; l'attività degli agenti ha visto infine il ritiro di una patente per guida pericolosa.