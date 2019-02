Fedez a Romagna Shopping Valley con il nuovo album Paranoia Airlines

Eventi

Savignano sul rubicone

| 10:42 - 05 Febbraio 2019

Fedez.

E’ partito con il nuovo instore tour lo scorso 26 gennaio da Torino e giovedì 7 febbraio farà tappa a Romagna Shopping Valley. Fedez torna al centro commerciale di Savignano sul Rubicone: l’ultima volta era stato nel febbraio 2017, in coppia con J-Ax.

Fedez incontrerà i fan per firmare le copie di “Paranoia Airlines" il nuovo album che nella prima settimana di debutto è stato certificato disco di platino.

Dall’album sono stati estratti i singoli "Prima di ogni cosa", dedicato al figlio avuto con Chiara Ferragni, Leone, E “Che cazzo ridi”, la traccia che Federico ha rilasciato anticipatamente ai suoi fan per ringraziarli del sostegno avuto in questi mesi e dal secondo singolo “Holding out for you”.