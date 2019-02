Giovanili Happy Basket, sconfitta per l'Under 16. Vince nettamente l'Under 18

Sport

Rimini

| 10:24 - 05 Febbraio 2019

Anna Palmisani, foto d’archivio di Simone Marcaccini.

La RenAuto U16 di coach Pier Filippo Rossi torna da Castel San Pietro con il referto giallo, ma ancora una volta le rosanero giocano una grande partita eccezion fatta per un deficitario secondo quarto, svolta della gara.

La Magika è squadra forte, strutturata fisicamente e profonda, ma nonostante questo l'Happy se la gioca alla pari nel primo quarto. La seconda frazione, come detto, è quella decisiva, perché le padrone di casa piazzano un micidiale parziale di 19-3, che porta le squadre al riposo sul 34-17.

Sembrerebbe l'anticamera dell'imbarcata, ma non per questo gruppo che, ancora una volta, trova le energie per riaprire la sfida grazie ad un super terzo quarto: all'ultimo mini-intervallo il divario è di appena 5 lunghezze, 43-38, impensabile per come si era chiuso il primo tempo.

La RenAuto continua a macinare gioco e arriva addirittura a -2, 49-47, con la palla in mano: l'attacco purtroppo non si concretizza e sul ribaltamento di fronte la Magika trova il canestro del 51-47, che restituisce alle padrone di casa l'inerzia per chiudere il match.

«Peccato non essere riusciti a portare la gara punto a punto fino alla fine - spiega coach Rossi -: la squadra se lo meritava per come ha rimontato nella ripresa. La Magika è una squadra molto forte che addirittura ha proposto, cosa mai vista in Under 16, una ventina di minuti di zona 2-3, eppure le ragazze non si sono scomposte ed è bastato spiegare loro come attaccare perché si adeguassero. Abbiamo giocato male il secondo quarto, ma per il resto sono state bravissime». La RenAuto tornerà in campo alla Carim sabato 9 febbraio, alle ore 18.00, per il match con Scandiano.



Magika-Happy Basket 55-48 (15-14; 19-3; 9-21; 12-10), giocata domenica 3/2

Tabellino: Poggi 8, Martinini 3, Innocenti 2, Comini, Tiraferri 16, Ricci, Mescolini 1, Gambetti 12, Guiducci, Vergine, Semprini, Del Fabbro 6. All. Rossi



U18: RENAUTO, MISSIONE COMPIUTA. La RenAuto U18 di coach Pier Filippo Rossi non tradisce le attese, batte sul linoleum azzurro delle scuole Bertola la Valtarese e conquista con due giornate di anticipo l'accesso alla terza fase del campionato.

La gara rimane in equilibrio per i primi 5', poi, sull'8-8, l'Happy passa a condurre per rimanere in testa fino alla fine. Un parziale di 10-3, costruito sulla difesa e su due triple di Palmisani, manda le squadre al primo mini-riposo sul 18-11.

L'avvio di secondo quarto è ancor più rosanero, al punto che la RenAuto, trascinata da La Forgia, tocca il +15 sul 27-12, a 4' dall'intervallo. La Valtarese però è avversaria tosta e con un controparziale di 6-17 si riavvicina alla pausa lunga, 33-29.

Le ospiti, precise dalla lunga e nei liberi, riescono a pareggiare ad inizio terzo quarto sul 37-37, ma non concretizzano il possibile vantaggio e così è l'Happy a trovare un nuovo, perentorio, allungo fino al 50-37.

In finale di quarto Valtarese rosicchia qualche punto per il 50-42 con cui le squadre si siedono per l'ultima pausa.

La quarta frazione comincia bene per l'Happy, ma le emiliane trovano la reazione giusta e, con un parziale di 5-13, hanno più volte in mano la palla del possibile vantaggio. Ancora una volta, però, la RenAuto si salva con la difesa e, quando Palmisano segna il canestro del 59-55, sugli spalti si torna a respirare.

Nei minuti finali l'Happy chiude tutti gli spazi, segna quando conta e può così festeggiare un successo pesante.

«Sono molto contento - commenta coach Rossi -, perché ci tenevamo a chiudere stasera il discorso qualificazione. E' un risultato importante che premia il lavoro fatto fino ad oggi». La RenAuto U18 tornerà in campo a Faenza lunedì 11 febbraio, alle ore 19.30, per il match con il Faenza Basket Project.



Happy Basket-Valtarese 64-58 (18-11; 15-18; 17-13; 14-16), giocata lunedì 4/2.

Tabellino: La Forgia 19, Palmisano 13, Palmisani 17, Pignieri 6, Borsetti 3, Poplawska Li., Poplawska La. 2, Panzeri, Lazzarini A. 4, Lazzarini N., Zannoni. All. Rossi