Cronaca

Rimini

| 09:47 - 05 Febbraio 2019

Traffico in tilt sulla statale adriatica all'altezza dei lavori per la nuova rotonda Valentini a Rimini. Martedì mattina nel cantiere è stato tagliato un tubo causando una fuga di gas. Sul posto personale dei Vigili del Fuoco, operai dell'Sgr e Polstrada. La situazione è sotto controllo ma il traffico è completamente bloccato in entrambe le direzioni da prima del cavalcavia della Marecchiese a Via Covignano.