Morta Monica Sanchi complice nell'omicidio Mannina-Nusdorfi

Attualità

Rimini

| 07:37 - 05 Febbraio 2019

Monica Sanchi.

Si è spenta Monica Sanchi la complice nell'omicidio di Lidia Nusdorfi e Silvio Mannina. La donna, come riporta la stampa locale, è morta sabato scorso in una clinica a Misano dove era ricoverata da tempo. Ad uccidere la Sanchi, 40 anni, un tumore. La donna, assieme a Dritan Demiraj il 28 febbraio e il primo marzo 2014, si è resa complice dell'omicidio dell'ex compagno Mannina e di Lidia Nusdofri ex di Demiraj. Quest'ultimo vive in uno stato semi vegetativo dopo essere stato violentemente picchiato in carcere.