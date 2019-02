Rimini Fiera, svelate le date del prossimo TTG, dal 9 all'11 ottobre, il salone del Turismo 2019

Attualità

Rimini

| 18:12 - 04 Febbraio 2019

Il Ministro Gian Marco centinaio alla presentazione.

Sono state svelate le date ufficiali della prossima edizione di TTG Travel Experience: da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre 2019. Definiti anche gli ambiti di lavoro della manifestazione che Italian Exhibition Group (IEG) organizzerà al quartiere fieristico di Rimini in contemporanea a SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style.

Occasione dell’annuncio l’incontro svoltosi lunedì mattina nella sede milanese di IEG tra il Sen. Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il CEO di IEG Ugo Ravanelli. Presenti anche il Direttore Fiere Italia Patrizia Cecchi e la Group Brand Manager Gloria Armiri.

Un appuntamento, quello di stamane, utile per condividere i contenuti business che TTG proporrà a ottobre, periodo strategico e funzionale all’offerta della proposta turistica 2020 in Italia e nel mondo. E’ stata definita una strategia di continuità tra Ministero e IEG sul mercato del turismo organizzato, attraverso le tre manifestazioni, con la possibilità di avviare un percorso comune per la realizzazione di progetti verticali condivisi proprio sul tema. E’ stato inoltre stabilito che alla fiera di Rimini si svolgerà la riunione fra assessori regionali e il Ministro che includerà un incontro aperto con gli operatori. A tema nella mattinata anche il lavoro comune sull’enogastronomia di qualità legata al turismo, binomio imbattibile e determinante per la crescita del settore.

Il Ministro nel rimarcare l’importanza della presenza di IEG in Cina come organizzatore delle fiere di settore di Shanghai (SWTF) e Chengdu (TTM) ha spiegato che il Ministero sta valutando l’opportunità di creare una forma di collaborazione congiunta, coinvolgendo ENIT.

Centinaio ha sottolineato come il TTG di Rimini - la cui l’ultima edizione di TTG ha registrato la presenza di 73.821 presenze professionali e 2.850 espositori: “rappresenti in Italia e nel mondo un brand fortemente riconosciuto, garanzia e sinonimo di turismo di qualità”.