Sede Caritas Misano, partiti i lavori di manutenzione, interventi da quasi 20mila euro

| 15:59 - 04 Febbraio 2019

La sede Caritas di Misano.

Sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione della sede della Caritas di Misano, inaugurata nel dicembre 2011. La palazzina, di proprietà dell’Amministrazione Comunale ha richiesto un intervento del valore di quasi 20mila euro che saranno utilizzati per il rifacimento dell’isolamento del tetto e dei terrazzi al fine di eliminare le infiltrazioni oggi presenti.

Questi lavori daranno la possibilità a chi opererà nel locale posto in via Adriatica località Casacce, di svolgere al meglio e in sicurezza il proprio operato tenendo conto che in Caritas vengono immagazzinati viveri ed indumenti.

“Abbiamo reputato opportuno intervenire sulla struttura – spiega il Sindaco Stefano Giannini – perché le infiltrazioni mettevano a repentaglio prima di tutto la salute degli operatori e degli ospiti e in secondo luogo non si potevano raccogliere e stivare indumenti e derrate alimentari in condizioni precarie. Ritengo importante, per tutta la comunità Misanese, l’operato di questa Associazione che si adopera da anni con dedizione per le persone e le famiglie in difficoltà”.