Eros Ramazzotti in concerto a Rimini in autunno: annunciate le date di autunno

| 15:33 - 04 Febbraio 2019

Eros Ramazzotti.

Lo staff del cantautore romano Eros Ramazzotti ha annunciato nuove tappe del "Vita ce n'è world tour", che lo vedranno anche a Rimini protagonista, oltre che sui palchi italiani ed europei nel corso del prossimo autunno: sarà infatti all’RDS Stadium il 29 novembre. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutti gli altri operatori autorizzati.

Il "Vita ce n'è world tour" prenderà il via il prossimo 14 febbraio a Mantova, per poi spostarsi tra Germania e Lussemburgo fino alla fine del mese e tornare in Italia - a Torino, Milano e Roma - nella prima metà di marzo: dal 19 marzo il tour si sposterà prima in Europa e poi in nordamerica, per poi tornare sulla sponda orientale dell'oceano Atlantico a luglio.