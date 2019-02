Santarcangelo, sindaco e giunta incontrano i residenti di Canonica, Montalbano, Stradone e Ciola

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:25 - 04 Febbraio 2019

Al via il ciclo di incontri della giunta comunale con i residenti delle frazioni: il primo appuntamento è per martedì 5 febbraio, alle ore 21, presso lo Street Cafè (piazza Alfredo Panzini) con gli abitanti delle frazioni di Canonica, Montalbano, Stradone e Ciola. Nel corso della serata, il sindaco Alice Parma e gli assessori presenteranno l’attività amministrativa, illustreranno il bilancio di previsione 2019 e le principali opere pubbliche, soffermandosi soprattutto sullo stato di avanzamento del cantiere per la costruzione della scuola di Canonica ma anche sugli interventi in corso o programmati per il futuro prossimo.

Il format si ripeterà poi giovedì 7 febbraio, sempre alle ore 21, al Caffè di San Michele e venerdì 8 febbraio al bar Tre Stelle dove saranno illustrati in particolare gli interventi realizzati o in fase progettuale relativi alla strada principale della frazione di San Martino dei Mulini, la via Trasversale Marecchia: dai lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio con via Tomba, a quelli in corso di progettazione per il percorso pedonale protetto nel tratto compreso tra le vie XII Dicembre e Novelli.