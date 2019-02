Volley D femminile, Riccione piega 3-0 lo Studio Montevecchi e resta in zona playoff

Sport

Gruppo Helyos Riccione inizia il girone di ritorno con una bella e convincente vittoria sullo Studio Montevecchi Imola per 3-0 (25-19/25-21/25-20). Le ragazze di coach Lazzarini sono scese in campo concentrate, determinate e non hanno lasciato scampo alle avversarie che pur hanno giocato una buona gara. E' arrivata così questa vittoria con una bella prestazione di tutta la squadra, con un gioco brillante, a tratti spumeggiante, che è stato molto apprezzato dal pubblico del Pala Nicoletti. Quindi una squadra apparsa in forma, che si diverte e fa divertire e che rimane in contatto con la zona play off, pronta ad approfittare di qualche scivolone delle squadre che la precedono in classifica. La buona vena di Calamai che ha distribuito con sapienza tenendo calde tutte le bocche di fuoco in ottima serata e con una Valentina Pari particolarmente ispirata e concreta, la buona e attenta difesa a muro che ha chiuso gli spazi agli attacchi avversari e gli errori ridotti al lumicino hanno permesso alla squadra riccionese di vincere e convincere. Della squadra ospite dobbiamo dire che ha tentato di fare la sua partita mettendo in campo tanta buona volontà, soprattutto nel secondo set quando ha dato tutto e ha cercato di riaprire il match lottando punto a punto fino a metà set. Ma alla fine ha vinto meritatamente sul campo la squadra più forte e che ha dato sempre l’impressione di tenere in pugno saldamente la gara.

Con questa importante vittoria Ugolini e compagne mantengono la quarta posizione in classifica a quota 31 punti. Da lunedì si ritorna in palestra con gli occhi puntati sull'insidiosa trasferta di Rimini nel derby con l'Athena, in programma sabato 9 Febbraio ore 19.00 presso la Casa del Volley.

Riccione Volley: Pari 13, Agostini 7, Ugolini 13, Soldati 7, Mangianti 13, Calamai 2, Morri 1, Gozi, Ricci, Pari (L)