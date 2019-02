Alcol alla guida, nel fine settimana ritirate 8 patenti e sanzionati 4 automobilisti

Cronaca

Rimini

| 13:08 - 04 Febbraio 2019

Controlli Carabinieri con etilometro.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rimini, supportati dalle varie Stazioni competenti sul territorio, hanno segnalato 8 persone all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico superiore a 0,8 g.l.. Per loro, ai sensi dell’art. 186 del codice della strada, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Ulteriori 4 utenti della strada sono stati sanzionati amministrativamente in quanto, all’esito del controllo, è stato accertato che erano alla guida dei rispettivi mezzi con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l: per loro scatta una sanzione di importo da euro 527 ad euro 2.108 oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Nel corso del fine settimana sono stati effettuati 23 posti di controllo lungo le principali arterie stradali e nei pressi dei luoghi di maggiore aggregazione di massa, sottoponendo a controllo 87 mezzi ed identificando 102 persone.