Calcio: weekend positivo per i giovani della Marignanese

| 12:42 - 04 Febbraio 2019

Davide Gili autore di una tripletta con i Giovanisismi.

Weekend positivo per le giovanili delle Marignanese che collezionano due belle vittorie, un pareggio ed una sconfitta nei due giorni di partite.

Pronto riscatto della Juniores che dopo il ko con la Stella sabato si è aggiudicata 3-2 il derby con il Misano al termine di un match molto combattuto. I ragazzi di Di Nunzio sono andati a segno con Antonelli, Crescentini e Tonelli conquistando tre importanti punti per il prosieguo della accesa lotta salvezza.

Sconfitta inaspettata invece per gli Allievi che interrompono la serie positiva superati 4-0 da un’ottima Stella Rimini. I ragazzi di Bacchini sono incappati nella più classica delle giornate storte, puniti dalle disattenzioni difensive e poco lucidi in fase offensiva; sabato ci si attende il riscatto nella gara casalinga con San Marino.

Pareggio senza reti per i Giovanissimi bloccati sullo 0-0 nella sfida casalinga con i River Delfini; la band di Antonioli non è riuscita a trovare la via della rete nonostante le diverse occasioni avute ed una buona prestazione sotto il profilo del gioco. Sabato arriva l’Asar per l’atteso derby.

Nell’altro girone Giovanissimi incredibile successo della squadra allenata da Leardini che ha superato con un pirotecnico 6-5 la Stella Rimini. Partita ricca di gol ed emozioni con i riminesi avanti addirittura 5-2 ma poi raggiunti e superati dagli scatenati gialloblu trascinati dalle triplette di Gili e Lorenzi.