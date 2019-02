Settore giovanile del Santarcagelo calcio: ecco gli ultimi risultati

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:36 - 04 Febbraio 2019

Squadra giovanile Santarcangelo.

Ecco gli ultimi risultati del settore giovanile del Santarcangelo Calcio: gli Under 17 di Mister Manzaroli travolgono 8-0 in trasferta la Comacchiese.Santarcangelo: Fusconi, Andreoli, Dominici, Terenzi (23 st Soldati), Guerra, Renzi (23’ st Luvisi), Ravaglia, Gjorretaj (40 pt Pignalosa), Barbiani (23’ st Astolfi), Iadevaio, Benvenuti (13’ st Guidi). In panchina: Sturniolo. All. Manzaroli.Comacchiese: Fogli, Ferroni (33’ st Casadei), Cavallari (33’ st Borgotti), Cavalieri, Faraco, De Giorgi, Bolognesi, Felletti, Bellini, fantini, Cavalieri D. In panchina: Mezzogori, Zamboni, Bandini. All. Guerriero.Macatori: 14’ Dominici, 29’ Barbiani, 33’ Guerra, 57’ Benvenuti, 65’ ravaglia, 69’ Iadevaio, 78’ Andreoli, 86, Astolfi.



Under 16 Santarcangelo - Virtus Faenza è stata riviata



UNDER15 Savignanese - Santarcangelo 0-4

Savignanese: Pollini, Salvi, Stefani, Ambrogiani, Stacchini, Molari, Marques De Assis (58’ Barbazita), Genevois (49’ Evangelista), Sberlati (69’ Scarpellini), Piccini, Motta (42’ Belletti). Santarcangelo: Rinaldini, Baldacci (47’ Pazzini), Marcello (64’ Morgante), Renzi (47’ Rossi), Guidomei, Pesaresi, Nucci, Sebastiani, Gessaroli, Sacchini (58’ Petricca), Capi. All. Bonesso.Marcatori: 20’ Gessaroli, 51’ 69’ 70’ Capi



UNDER14 Santarcangelo - Imolese 1-1

Santarcangelo: Casadei, Farotti (7’ st Rossi), Minni, Chiaruzzi (7’ st Pozzi), Esposito, Bianchi, Giaovannini (17’ st Pasini), Antonini, Amati (7’ st Michelucci), Drudi, Piastra (22’ st Rossi). In panchina: Smeraldi, Bucchi, Dell’innocenti. All. Tacconi.Imolese: Bovo, Mazzini (9’ st Gasparri), Venturoli, Rontini (20’ st Fernandi), Chelli, Castagnini, Pusceddu (9’ st Massueme Mirco), Diop (31’ st Cavina), Massueme (9’ st Velez), Fusari (31’ st Salmasi), Vlahovic (20’ st Mengozzi). In panchina: Bracchetti, menni. All. Sintini.Marcatori: 30’ st Diop, 34’ st Antonini.