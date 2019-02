Trasloca il Centro per l'impiego di Rimini nella nuova sede di via Farini

Attualità

Rimini

| 11:21 - 04 Febbraio 2019

Ingresso del centro per l'impiego.

Da lunedì 4 a venerdì 16 febbraio il Centro per l’impiego di Rimini traslocherà nella nuova sede di via Farini 6 (Centro storico, parallela di via Ducale).

In queste due settimane si registreranno dei disservizi e in alcune giornate i vari uffici saranno chiusi al pubblico.

Gli uffici del servizio alle imprese e del collocamento mirato (attuale 5° piano) saranno chiusi martedì 5 e mercoledì 6 febbraio; gli uffici al piano terra (servizio anagrafe, accoglienza e informazione) saranno chiusi giovedì 7 febbraio e venerdì 8 febbraio; i restanti uffici si trasferiranno nella settimana dall'11 al 16 febbraio.

Salvo imprevisti, gli uffici dovrebbero essere operativi in via Farini a partire da lunedì 18 febbraio.

Ogni eventuale variazione del calendario di cui sopra e i nuovi numeri di telefono saranno comunicati tempestivamente a mezzo stampa e attraverso il nuovo sito del Centro per l’impiego www.agenzialavoro.emr.it/rimini (dove è possibile consultare, comunque, le pagine con avvisi, offerte di lavoro, corsi di formazione, concorsi, informazioni utili). Per alcuni giorni rimarrà attivo il centralino di piazzale Bornaccini (0541.363911).

Per reali urgenze i cittadini e le aziende, in queste due settimane, potranno rivolgersi al Centro per l’impiego di Riccione (via Carpi 2, tel. 0541.473111, e-mail impiego.riccione@regione.emilia-romagna.it).

Gli operatori del Centro per l’impiego si scusano per i disagi, assicurando tutto il loro impegno affinché il ripristino della funzionalità dei vari uffici nella sede di via Farini avvenga tempestivamente, anche prima del 18 febbraio.