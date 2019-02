Mira ai gatti e spara con la carabina, caccia al serial killer dei felini

Cronaca

Repubblica San Marino

| 09:02 - 04 Febbraio 2019

Gatto ferito dai pallini.

Spara dalla finestra per colpire i gatti, diversi episodi segnalati dall'Associazione Sammarinese Protezione Animali. Due casi si sono verificati a Murata in via delle Carrare tra fine novembre ed inizio dicembre ed un altro episodio è capitato a Faetano recentemente. La vittima, nell'ultimo caso, è un gatto di proprietà a cui era già stato sparato in precedenza. Le radiografie hanno infatti rivenuto pallini in altre parti del corpo. L'animale è stato curato e ora sta bene mentre uno dei gatti colpiti a dicembre è rimasto paralizzato nella parte posteriore del corpo "grazie al pericoloso e cinico individuo che con una carabina, probabilmente dalla finestra di casa, lo ha colpito per semplice diletto" si legge nella nota dell'Associazione. Secondo la ricostruzione fatta dall'Aspa di San Marino sulla base dei referti veterinari, potrebbero essere stati usati fucili ad aria compressa. I proprietari dei gatti hanno sporto denuncia, circostanziando i fatti e esprimendo eventuali sospetti, chiedendo ovviamente indagini mirate per risalire ai colpevoli.

"Si ricorda che il maltrattamento e l’uccisione inutile di un animale anche a San Marino è reato" segnala l'Aspa "puniti ai sensi dell’art 282 bis del Codice Penale, quindi chi compie questi atti ai danni di un ignaro animale, che ha diritto di svolgere la sua vita nel rispetto delle proprie caratteristiche di specie e di comportamento, compie un reato, punibile oltre che con multe elevate anche con l’arresto.

L’APAS auspica che questi atti ai danni di animali innocenti non restino impuniti, ed esorta la magistratura a non sottovalutarli, poiché sintomo di impoverimento culturale, di malessere individuale, cinismo e indifferenza. Chiede pertanto una indagine attenta da parte della Forze dell’ordine, al fine di accertare i colpevoli, nonché per verificare l’uso improprio di armi da caccia dalle abitazioni o nei pressi delle stesse, allo scopo di prevenire episodi come quelli tristemente accaduti."