Rimini, volantini pubblicitari consegnati da lavoratori non in regola

| 07:19 - 04 Febbraio 2019

Volantini pubblicitari.

Hanno impiegato 14 lavoratori non in regola per la distribuzione di volantini. I Carabinieri di Rimini e Novafeltria hanno indagato sul lavoro di due ditte individuali che si occupano della distribuzione di materiale pubblicitario per cinque società legate a catene di negozi. A finire nelle attenzioni dei militari una ditta individuale e una società. I militari durante le indagini hanno scoperto diverse irregolarità. Tre dipendenti non avevano il permesso di soggiorno, cinque lavoravano in nero e non erano in regola neanche gli altri. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e le attività delle ditte sono state sospese. Per i titolari la multa è di quasi 18mila euro.