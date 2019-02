Cronaca

San Mauro Pascoli

| 07:10 - 04 Febbraio 2019

Ambulanza in azione.

Due auto si sono scontrate frontalmente nella prima serata di domenica a San Mauro Mare, quattro i feriti, uno dei quali sbalzato dall'auto. E' successo all'incrocio tra via Rimini e Via Stradone. Ad avere la peggio una 14enne portata in ospedale a Cesena assieme ad un 52enne ed una 41enne. Una 19enne è stata invece portata a Rimini. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'automedica, tre ambulanze, Vigili del Fuoco e Carabinieri.