Calcio Eccellenza, pareggio tra Fya Riccione e Corticella (1-1)

Sport

Riccione

| 20:14 - 03 Febbraio 2019

La Fya Riccione ha pareggiato 1-1 in casa col Corticella.

Pareggio tra Fya Riccione e Corticella (1-1). Primo tempo di marca ospite e ripresa che ha visto la Fya Riccione più intraprendente dopo una prima frazione piuttosto deludente, pareggio alla fine sostanzialmente giusto. Pronti via e subito ospiti in vantaggio. Al 6′ punizione centrale poco fuori dall’area Nanetti con una parabola a scavalcare batte Passaniti insaccando nell’angolo.

La Fya subisce il colpo e prova a riprendersi ma fino al 26′ si registra solo una conclusione comoda di Basile su punizione ed un tiro potente ma impreciso di Alberigi.

Al 44′ azione manovrata della Fya Riccione: Alberigi tocca per Enchisi che spara un bolide dai 25 metri che termina però fuori di poco.

Al 45′ Sottile si beve sulla sinistra due avversari, entra in area e viene atterrato con un intervento sul piede d’appoggio. Poggi, è a pochi passi non è dello stesso avviso e decide invece per la simulazione, ammonendo il difensore.

Nella ripresa all'8' punizione di Nanetti che pesca in area di rigore Tonelli che non inquadra la porta di testa. Al 10' occasione d’oro per gli ospiti con Cristopher che si trova a tu per tu con Passaniti ma di destro calibra male il pallonetto. Al 29' Basile lavora un pallone e di sinistro mette in mezzo dove Alberigi come un falco prende il tempo ai difensori ed insacca al volo di destro. Al 35' Busi si libera di Sottile e di sinistro calcia di sinistro a colpo sicuro ma Passaniti si supera e devia in corner. Al 45' Merli si accentra dalla sinistra e calcia di sinistro, Stanzani blocca.

Il tabellino

Fya Riccione: Passaniti, Sottile, De Luigi, Alberigi, Censoni, Righetti, Lunadei (60’Zafferani), Enchisi, Perazzini (60’Franceschini), Basile (80’Pari), Cecchetti (80’Merli). A disp: Basilico, Ioli, Ghiggini, Gambuti. All. Lorenzi

Corticella: Stanzani, Andronachi, Ballarini, Cristopher, Marchesi, Tonelli, Grazia, Cipriano (75′ Busi), Tedeschi (69’Cordoni), Nanetti, Broglia (80’Sica). A disp: Desi, Campanini, Nebunelea, Bigi, Marongiu, De Filippo. All. Fancelli

Arbitro Poggi di Forlì (Macari e Bellavista di Cesena)

Reti: 6′ Nanetti, 74′ Alberigi

Note: Ammoniti: Sottile, Tedeschi, Enchisi, De Luigi