Calcio D, la Savignanese a punto sul campo del San Nicolò Notaresco: 1-1

| 19:35 - 03 Febbraio 2019

La squadra della Savignanese.

Sesto risultato utile di fila per la Savignanese. Sul campo del temibile San Nicolò Notaresco la squadra di Farneti raccoglie un prezioso punto (1-1) grazie ad un'altra prova gagliarda.

Dopo un buon avvio dei gialloblù, insidiosi con le sortite di Longobardi, Manuzzi Riccardo, Brighi e Tamagnini, escono gli abruzzesi, capaci di concretizzare alla prima vera chance con Minella (22'). Gli uomini di Farneti non si scompongono e ricominciano a tessere la tela per rientrare in parità, tuttavia gli ospiti reggono bene, evitando di capitolare prima del riposo quando Peluso obbliga in corner la retroguardia, e ribattono con intensità, costringendo Pazzini ad un salvataggio super su Moretti.

A inizio ripresa Riccardo Manuzzi suona la carica con due iniziative, ma è Longobardi, su rigore concesso per fallo su Vandi, a impattare il match con freddezza dal dischetto (55'). Con il passare dei minuti i teramani alzano il baricentro e reagiscono, però ancora Pazzini si esalta e respinge in maniera prodigiosa su Candellori e Salvatori. Nel finale il punteggio non muta.



IL TABELLINO

SAVIGNANESE-SN NOTARESCO 1-1

SAVIGNANESE: Pazzini, Succi, Tamagnini, Brighi, Longobardi, Peluso, Vandi (73' Turci), Giacobbi, Manuzzi F (64' Ballardini), Rossi (46' Battistini), Manuzzi R (77' Guidi) A disp Forastieri, Battistini, Guidi, Gregorio, Noschese, Brigliadori, Albini, Manuzzi, Turci All Farneti

SAN NICOLO' NOTARESCO: Monti, Fabriani, Siero, Blando (88' Marcelli), Salvatori, Dalmazzi, Laringe, Candellori, Moretti, Bontà, Minella A disp: D'Ostilio, Colonna, Di Stefano, Marcelli, Fidanza, Roscioli, Cancelli, Collevecchio All Cudini

Marcatori: 22' Minella, 55' rig Longobardi

Note: Ammoniti: Peluso, Vandi, Minella, Laringe, Fabriani.