Calcio Eccellenza: Cattolica, Freschi esordisce con una sconfitta. Gioia Marignanese (1-0)

Sport

Cattolica

| 18:53 - 03 Febbraio 2019

Massimo Tombari, capitano del Cattolica (foto Anteo Galli).

MARIGNANESE: Azzolini, Salvatori, Grandoni, Conti, Dominici, Sanchini (dal 46’ Massari), Carnesecchi, Fabbri, Donati (dal 78’ Notariale), Santoni (dal 78’ Mazzoli), Previte (dal 46’ Pensalfine). A disp.: Gargamelli, Tontini, Samba, Moretti, Generali. All.: Lilli.

CATTOLICA: Rossini, Casolla (dal 87’ Marretti), Scoccimarro, Fiaschini (dal 63’ Bartomioli), Ceramicoli, Tombari, Bacchiocchi, Palazzi (dal 78’ Mercuri), Protino, Sartori, Di Addario (dal 69’ Bara). A disp.: Andreani, Sale, Cruz, Pari, Sylla. All.: Freschi.

ARBITRO: Zammarchi di Cesena (Hounga-Girgenti)

MARCATORI: al 68’ Fabbri

NOTE: recupero 1’, 5’. Ammoniti Ceramicoli, Sartori, Mercuri, Carnesecchi.

La Marignanese super 1-0 il Cattolica grazie a una rete di Fabbri. Al 3’ Protino ci prova con un sinistro a giro ma Azzolini risponde presente e devia in angolo. Risponde la squadra locale al 20' con una punizione di Conti respinta con i pugni da Rossini. Al 30’ Palazzi trova Protino, ma il suo tiro finisce di poco a lato. Tre minuti dopo è Santoni a non inquadrare la porta avversaria. Nella ripresa la prima emozione è targata Marignanese, al 54' Fabbri trova Donati che cerca il pallonetto, ma non trova la porta.

Al 59’ il tiro cross di Di Addario impegna Azzolini che respinge. Al 68’ dopo un rimpallo la palla finisce sui piedi di Carnesecchi, che trova Fabbri solo in mezzo all’area: il centrocampista gialloblù non sbaglia e insacca la rete dell’1-0. La reazione del Cattolica non crea pericoli alla porta di Azzolini. Al 83’ sugli sviluppi di un corner ci prova di sinistro Conti, ma non trova lo specchio e la palla finisce abbondantemente alta

MARCATORI: al 68’ Fabbri