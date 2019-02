Ciclo di incontri di educazione ambientale e finanziaria. Un progetto di Università Aperta

Attualità

Rimini

| 18:14 - 03 Febbraio 2019

Un incontro Università di Strada.

Nell'ambito delle iniziative di Università di Strada, un progetto assolutamente innovativo di Università Aperta che si rivolge a fasce di cittadinanza normalmente escluse da processi di formazione e di cultura per farle avvicinare a percorsi di educazione continua. Venerdì sera 1° febbraio alla sala Acer in via Giuliano da Rimini 8, si è tenuto con successo il primo incontro di educazione ambientale a cura di Isabella Ferlini, psicologa e bodyworker sul tema “Surriscaldamento, scottanti conseguenze e possibili scelte.” Il secondo incontro dedicato a “Noi e la plastica, insieme per sempre ?” sempre con Isabella Ferlini si terrà venerdì 8 febbraio alle ore 20,30 ancora presso la sala Acer . Preme inoltre ricordare che venerdì 8 febbraio alle ore 20,30 avrà luogo presso la sala del Centro Sociale di Via Pintor 7/B, l'incontro di educazione finanziaria con Maurizio Morolli.

Si ricorda che la partecipazione alle attività di Università di Strada è libera e gratuita. Occorre però formalizzare l'iscrizione presso la segreteria di Università Aperta : segreteria@uniaperta.it.